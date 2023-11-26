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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهاجم أيرلندا وتستدعي سفيرها في تل أبيب لـ"توبيخه"

إيلي كوهين
إيلي كوهين

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، استدعى السفير الأيرلندي لدى إسرائيل لإجراء محادثة "توبيخ".

ووفقا للصحيفة فإن ذلك يأتي بعد تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي  ليو فرادنكار، بشأن إطلاق سراح إيميلي هاند، التي أسرتها حركة حماس في غزة.

وفي وقت سابق، هاجم كوهين، فرادنكار، بعد أن وصف هاند الإسرائيلية التي تحمل جنسية أيرلندية بأنها كانت "مفقودة" ولم يقل "مخطوفة" في قطاع غزة، وذلك بعدما أفرجت عنها كتائب "القسام" ضمن صفقة لتبادل الأسرى.

وكتب فرادنكار عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".

تبلغ إيميلي من العمر 9 سنوات وكانت من بين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وشملتها الدفعة الثانية من عملية التبادل أمس السبت 25 نوفمبر.

أغضبت التغريدة كوهين، فرد بتغريدة قائلا "السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!، مضيفا : "لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم اختطافها من جانب منظمة إرهابية (…) عار عليك"، وفقا لتعبيره.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين السفير الأيرلندي لدى إسرائيل توبيخ رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادنكار إيميلي هاند حركة حماس غزة

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