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بالصور.. انطلاق دورة تنمية المهارات الإعلامية للواعظات

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

انطلقت صباح اليوم الأحد، دورة تنمية المهارات الإعلامية لـ(30) واعظة، خمس عشرة واعظة من الأوقاف وعشر واعظات من الأزهر الشريف وخمس باحثات فتوى بدار الإفتاء المصرية بمعهد الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام.

انطلاق دورة تنمية المهارات الإعلامية والتأهيل الإعلامي للواعظات

في إطار دور وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وفي ضوء اهتمامها بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية لديهم، وبالتعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية والهيئة الوطنية للإعلام،  وهن:

1. أسماء محمود عبد الفتاح رضوان - الجيزة - واعظة بالأوقاف.

2. جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ - الجيزة - واعظة بالأوقاف.

3. مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

4. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

5. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

6. يمنى محمد أبو النصر مقدم - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

واعظات

7. مروة أحمد السيد غزال - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

8. آمال غالب أبو الحسن أبو الروس - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

9. منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

10. فاطمة عنتر محمد بدري - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

11. نرفانا إبراهيم محسن سرحان - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

12. سحر رؤوف صبري ناجي - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

13. غادة عبد المتعال منصور عرفة - القاهرة - واعظة بالأوقاف.

14. منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة - واعظة بالأوقاف.

15. سحر محمد شوقي محمد المرسي - الجيزة - واعظة بالأوقاف.

16. أسماء رمضان إبراهيم العزبي - القاهرة - واعظة بالأزهر.

17. نعمة عبد العال عبد الباقي مرسي - الإسكندرية - واعظة بالأزهر.

18. وهيبة عبد الحميد حامد أيوب - البحيرة - واعظة بالأزهر.

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19. شيماء محمود عدلي زكي - الشرقية - واعظة بالأزهر.

20. هدى محمد عبيد الشاذلي - الغربية - واعظة بالأزهر.

21. أماني أحمد محمد الدسوقي - الإسماعيلية - واعظة بالأزهر.

22. هبة عبيد عبد اللاه أحمد - قنا - واعظة بالأزهر.

23. حنان محمود إبراهيم علي - بني سويف - واعظة بالأزهر.

24. أسماء أحمد محمود عوض الله - دمياط - واعظة بالأزهر.

دورة تنمية المهارات الإعلامية والتأهيل الإعلامي للواعظات

25. إلهام فاروق الحسيني فرج - دمياط - واعظة بالأزهر.

26. نورهان رفعت إبراهيم غمري - باحثة - دار الإفتاء المصرية.

27. هند حمام عطيه سعد - باحثة - دار الإفتاء المصرية.

28. فاطمة بسيوني إبراهيم أحمد - باحثة - دار الإفتاء المصرية.

29. وسام محمد جاب الله الخولي - باحثة - دار الإفتاء المصرية.

30. مروة حنفي محمود سعد الدين - باحثة - دار الإفتاء المصرية.

واعظات انطلاق دورة تنمية المهارات الإعلامية والتأهيل الإعلامي للواعظات الأوقاف الأزهر دار الإفتاء

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