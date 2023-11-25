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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار وزير الأوقاف: نجدد البيعة للرئيس السيسي قائدا لسفينة الوطن

صدى البلد

قال الشيخ جابر طايع مستشار وزير الاوقاف ، فى كلمته أمام مؤتمر نقابة المعلمين لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، إن المعلمين هم من فئة علماء الأمة والذين يشكلون ضميرها الحى، وأصحاب رسالة تربية الأجيال وتنشأتها.

وأوضح مستشار وزير الأوقاف، أن حكم مصر ليس رفاهية ، ولكنها مسئولية كبيرة تحتاج قيادة حكيمة .

وقال أن الرئيس السيسي حقق انجازات كبيرة، وعلى رأسها استعادة الأمن والأمان للدولة كلها ، ودحر الإرهاب وكل قوى الشر ، وفى نفس الوقت كانت يد تحمى ، ويد تبنى ، وانطلقت التنمية فى كل المجالات وعلى رأسها حياة كريمة.

وأكد مستشار وزير الاوقاف، تجديد البيعة للرئيس السيسي رئيسا لفترة جديدة وقائدا لسفينة الوطن ، وستبقى مصر رائدة مزدهرة بأبنائها وجيشها وشرطتها ، وتحية لكل انجاز تحقق على أرض مصر .

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