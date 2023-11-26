حذرت من منتحلي الصفة.. الأوقاف تصدر بيانًا مهمًا بشأن مستشاري وزيرها والمتحدثين الرسميين

أكدت وزارة الأوقاف عدم وجود مستشارين لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أو متحدثين نيابة عن الوزارة سوى المعلن عنهم رسميًا، مشددة على أن جميع أخبارها يتم نقلها من خلال الصفحات الرسمية المعتمدة.

الأوقاف تصدر بيانًا مهمًا بشأن مستشاري وزيرها والمتحدثين الرسميين

وقالت الأوقاف، في بيان لها اليوم، الأحد، إنه لا يوجد أي مستشارين لوزير الأوقاف على الإطلاق، ولا تم تخويل أحد للحديث بهذه الصفة لا رسميًّا ولا متطوعًا، ولا يوجد للوزارة أي مستشارين على الإطلاق سوى المستشار القضائي للوزارة المستشار كرم جميل، والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المستشار أسامة الورداني، وأي حديث باسم مستشار وزير الأوقاف يعد انتحال صفة، لما قد يترتب على ذلك من نسبة آراء إلى الوزارة وهي لا تمثلها.

وتابعت: “لا يمثل الوزارة سوى ما يصدر على صفحاتها الرسمية، أو ما يصدر عن المتحدث الرسمي باسمها وهو الدكتور عبد الله حسن عبد القوي”، آملة من كل وسائل الإعلام والصحافة مراعاة الدقة وعدم إطلاق أي صفات تتصل بذلك دون تحقق.

زيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية

فيما قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونحو مائة إمام وواعظة، بزيارة للقاعدة البحرية بالإسكندرية.

وقد اطلع وفد الأوقاف على جانب من التطور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وحصنه الحصين، ورأوا بأعينهم مدى الإعداد لقواتنا المسلحة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بها ووقوفهم ووقوف الشعب المصري كله إلى جانبها صفا واحدا خلف رئيسنا القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت هذه الزيارة في إطار البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات إيمانا من الأوقاف المصرية بالدور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة في حماية الوطن وفي البناء والتعمير، يد تبني وتعمر وأخرى تحمي وتحرس، معبرين عن انبهارهم بما رأوه رأي العين من إعداد وتحديث وعزيمة وإصرار وانضباط يدعو للفخر بهذه القوات العظيمة الساهرة على أمن الوطن وأمانه.

كما اطلعوا خلال الزيارة على المهام العظيمة لقواتنا البحرية بصفة خاصة وقواتنا المسلحة الباسلة بصفة عامة، مؤكدين أن هذا اليوم يوم تاريخي لن ينسى في حياتهم وأنهم عادوا من هذه الزيارة أكثر عزيمة وإصرارا وحماسا لبذل المزيد من الجهد خدمة لدينهم ووطنهم.