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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم تاريخي بمشروع صكوك الإطعام .. الأوقاف : تخطى الـ50 مليون جنيه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

في يوم تاريخي لمشروع صكوك إطعام الأوقاف حققت مديريات الأوقاف رقمًا قياسيًا اليوم الجمعة ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٣م كأعلى نسبة تحصيل في تاريخ مشروع صكوك الإطعام.

يوم تاريخي في مشروع صكوك الإطعام

وحققت الأوقاف ١٢٦٨٩ صك إطعام ، بإجمالي ٣,٨٠٦,٧٠٠ جنيه في يوم واحد؛ ليتخطى بذلك مشروع صكوك الإطعام حاجز ٥٠ مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله في مشروع صكوك الإطعام حتى تاريخه ٥١,٦٩٠,٩٠٠ جنيه، بزيادة أكثر من ١٧ مليون جنيه بنسبة زيادة أكثر من ٥٠% عن العام الماضي .

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نظرًا لمتابعتهما الدءوبة على مدار الساعة لمشروع صكوك الإطعام قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة كل من: إبراهيم منجد مدير عام شئون المديريات والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي بإثابة قدرها ألف جنيه لكل منهما.


كما قرر وزير الأوقاف إثابة المديرات التي ضاعفت جهودها في مشروع صكوك الإطعام اليوم محققة أكثر من ضعف تحصيل يوم الجمعة الماضية بإثابة قدرها ٥٠٠ جنيه لكل من مديري المديريات التالية:
الفيوم حيث حققت اليوم عدد ٣٠٠صك إطعام بزيادة ٢٢١ صك إطعام عن الجمعة الماضية.
بورسعيد حيث حققت اليوم عدد ٣٠٠ صك إطعام بزيادة ١٥٠ صك إطعام عن الجمعة الماضية.
الشرقية حيث حققت اليوم عدد ٢٢٠ صك إطعام بزيادة ١٥٥ صك إطعام عن الجمعة الماضية.
المنوفية حيث حققت اليوم عدد ٢١٠ صك إطعام بزيادة ١١٠ صك إطعام عن الجمعة الماضية.
جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م . 
ويتوجه القطاع الديني بالشكر لجميع المديريات على ما تبذله من جهود عظيمة سواء في الجانب الدعوي أم في خدمة المجتمع.

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