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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشه يسلم 25 جهاز عروسه لمستفيدي تكافل وكرامه بسيناء

تسليمعدد 25 جهاز
تسليمعدد 25 جهاز عروسه لمستفيدي برنامج تكافل

سلم  اليوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء عدد 25 جهاز عروسه لمستفيدي برنامج  تكافل وكرامه هديه من البنك الزراعي المصري، ولك تنفذا   لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بضرورة توفير حياه كريمه للاسر الاولي بالرعايه.

 

تم تسليم الأجهزة  بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وشريف الغزناوي نائب رئيس منطقة القناه وسيناء والبحر الاحمر وعلي غيط مدير عام مديرية التضامن بشمال سيناء والنائب عزيز مطر عضو مجلس النواب عن العريض.

تكافل وكرامه:


واكد محافظ شمال سيناء انه سيتم عمل فرح زفاف جماعي للعرسان المستفيدي ببرنامج تكافل وكرامه مشيدا  بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم الاسر الاولي بالرعاية
من جهته اكد الغزناوي انه سيتم دعم هذه الاسر  بعدد 5000 الاف بون بقيمة 200 جنيه سلع غذائي
واشار النائب عزيز مطر ان هذا الدعم يأتي في اطار حرص الرئيس السيسي بدعم الاسر الاولي بالرعاية وكذلك بناء علي بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري وحزب مستقبل وطن.

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مبادرة لمرافقة الجرحى الفلسطينيين في شمال سيناء

سيناء جهاز عروسة برنامج تكافل

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