كلية العلوم الزراعية بالعريش تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الفساد الإداري

نظمت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش شمال سيناء، ندوة توعوية عن مخاطر الفساد الإداري ومغبة الوقوع فيه، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والدكتور محمد نجاتي، عميد الكلية.

الفساد الإداري

وقدم الدكتور سيد غيث، أمين الكلية، الندوة التي تناول فيها الفساد الإداري وأسبابه وأضراره، وكيفية مجابهته.

وكذلك الفساد والأمن القومي والإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، ونظرة حول قانون الخدمة المدنية لإبراز حقوق وواجبات الموظف العام.

شارك في الندوة الدكتور محمد البندي، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور هاني عبد الله العلاقمي، وكيل الكلية لشئون البيئة، وبحضور الجهاز الإداري للكلية ومجموعة من الزملاء من إدارات الجامعة.