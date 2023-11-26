واشنطن: مؤشرات بشأن الإفراج عن أحد الرهائن الأمريكيين في غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن هناك مؤشرات على الإفراج عن رهائن أمريكيين من غزة ضمن الدفعة الثالثة لصفقة تبادل الأسرى اليوم.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن هناك "سببًا للاعتقاد" بأنه سيتم إطلاق سراح مواطنة أمريكية من غزة اليوم.

وحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أضاف سوليفان "لكن لن نتأكد حتى نراها تخرج بأمان من غزة، لتصبح في أيدي السلطات وفي نهاية المطاف في أيدي عائلتها".

جاء ذلك عندما سئل عما إذا كان يشير إلى الإفراج المحتمل عن الطفلة أفيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات اليوم.

وتحدث سوليفان بعبارات عامة حول الجدول الزمني قائلًا: "نأمل أن يتم إطلاق سراح أفيجيل. نعتقد أنه قد مضى وقت طويل على عودة هذه الفتاة الصغيرة، التي احتفلت للتو بعيد ميلادها الرابع".

يذكر أن حركة حماس سلمت يومي الجمعة والسبت، 26 أسيرًا إسرائيليًا يحمل بعضهم جنسية أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجاً في الاتفاق.

وحتى الآن، لم تفرج حماس عن أي رهينة يحمل الجنسية الأمريكية، حيث يوجد ثلاثة أمريكيين (امرأتان والطفلة أفيجيل).

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفادت اليوم الأحد بأن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، إن حماس قدمت لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن حماس هذه المرة ستطلق سراح مجموعات من نفس البلد، وهناك توقعات بأن القائمة الجديدة ستشمل أيضًا الإفراج عن مواطنين أمريكيين.