تستخدم في الحرب على غزة.. تعرّف على وحدة الكلاب بالجيش الإسرائيلي.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يوضح تفاصيل وحدة الكلاب في الجيش الإسرائيلي والتي تُستخدم في الحرب على غزة.

أظهرت اللقطات عمليات الكلاب المدرّبة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورًا لما قال إنها تظهر وحدة كلاب كشف المتفجرات "عوكيتس" التابعة للواء ماروم للعمليات الخاصة في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات عمليات الكلاب المدرّبة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

وتعمل "عوكيتس" على تدريب كلابها بدقة، بحيث يكون لكل منها تخصص محدد، كالهجوم، والبحث، والإنقاذ، والكشف عن المتفجرات وموقع الأسلحة، وتتجلى مساهماتها في كل من عمليات الإنقاذ، والمواجهات مع المسلحين.

يدرّب الجنود، الكلاب على القيام بعمليات هجومية، ملاحقة، إنقاذ، استكشاف والعثور على أسلحة ومواد متفجرة.

وتشارك وحدة الكلاب المدرّبة القوات العاملة في الميدان لتنفيذ مهام عمليّاتية متنوعة، وتعمل أيضًا في مهام اعتيادية بشكل أساسي لحراسة الحواجز في الضفة الغربية.