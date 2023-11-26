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تعليم

بشأن مصروفات المدارس| قرارات عاجلة لتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة فى إطار سعى الوزارة نحو المساهمة في التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما لا يتعارض أو يخل بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة.

وجاءت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى وكذا طلاب المدارس الرسمية للغات والخدمات (عام - فني)، وإلحاقا بالخطابات والكتب الدورية الصادرة، وكافة القرارات الوزارية المتضمنة إعفاءات، أو الفئات الواردة بها، والتي اشترطت إجراء بحث اجتماعي، وكذا ما يصدر - مستقبلا - من قرارات وزارية متعلقة بهذا الشأن

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ما يلي: 
-  بالنسبة للطلاب الذين يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الواردة بكافة القرارات الوزارية، المتضمنة إعفاءات، أو تخفيض لبعض الفئات الواردة واشترطت إجراء بحث اجتماعي؛ فإنه يجب الالتزام بما يلي:

-  إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الأخصائى بالمدرسة بمشاركة مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة.

- يتحمل الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة المسئولية الكاملة عن الأبحاث المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

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-  تشكيل لجنة، أو أكثر برئاسة التربية الاجتماعية، وعضو قانوني، وعضو مالي و أعضاء أخرین وفقا لاعتماد السلطة المختصة بكل إدارة تعليمية لاعتماد الأبحاث الاجتماعية الخاصة بالحالات المتقدمة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها، بمختلف القرارات الوزارية، على أن تستقبل هذه اللجان الطلبات المقدمة من المدارس، ومرفقا بها المستندات المؤيدة للطلبات، وموضحا بها إمكانية الاستحقاق من عدمه، طبقا لما هو متبع في ذلك الشأن، مع بحث هذه الطلبات، تيسيرا على أولياء الأمور، وتحقيقا للاستفادة الفعلية من الإعفاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بالإدارة التعليمية والكشوف بجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية مع الوقوف على صحة استحقاق  الحالات المقدمة للإعفاء.
- يقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة، تتضمن:  بيانات الطلاب المندرجون ضمن حالات الإعفاء ، والمستندات الدالة على الإعفاء  وإرسالها إلى قسم الإحصاء  بالمديريات التعليمية وتسجيلها على مركز  المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام  بالإدارة مشددة على أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الصفات المختصة والمعنية - كل فيما يخصها - تنفيذ كافة ما ورد من تعليمات بالكتاب الدوري

التربية والتعليم أولياء الأمور تخفيف الأعباء المالية المصروفات المدرسية مختلف مراحل التعليم

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