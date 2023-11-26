عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور مؤثر لـ بابا الفاتيكان بعد إعلان معاناته من التهاب رئوي

بابا الفاتيكان في
بابا الفاتيكان في احدث ظهور له

ظهر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، لأول مرة اليوم الأحد، بعد إعلان معاناته من 'التهاب في الرئة'، وهو جالس في كنيسة مقر إقامته بدلا من الجلوس في كنيسة القديس بطرس، بساحة القديس بطرس بينما كان أحد مساعديه يقرأ رسالة البابا.

وظل البابا البالغ من العمر 86 عاما، الذي كان يرتدي ثوبه الأبيض التقليدي ويضع ضمادة على يده اليمنى، جالسا بجوار مساعده أثناء القراءة.

وقال فرنسيس: 'أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحدكم سعيد. اليوم، لا أستطيع الظهور عند النافذة لأنني أعاني من مشكلة التهاب في الرئتين'.

وتوجه البابا فرانسيس إلى مستشفى في روما يوم السبت لإجراء فحص قال الفاتيكان إنه استبعد حدوث مضاعفات في الرئة بعد أن أجبرته نوبة من الأنفلونزا على إلغاء أنشطته.

ولم يقدم الفاتيكان أي تفسير للاختلاف الواضح بين بيانه يوم السبت وما قاله البابا يوم الأحد.

تمت إزالة جزء من إحدى رئتي البابا عندما كان فرانسيس شابًا في موطنه الأرجنتين.

ثم قدم فرانسيس القس الأب باولو بريدا، الذي قرأ رسالة البابا يوم الأحد بناءً على الإنجيل. سعل فرانسيس عدة مرات أثناء القراءة.

وبارك البابا وقرأ بريدة بقية الرسالة، بما في ذلك نداءات من أجل السلام في أوكرانيا، وشكرًا على إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة وتأكيد نية البابا السفر إلى دبي يوم الجمعة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

واختتم فرانسيس كلمته الختامية التقليدية: 'أتمنى للجميع يومًا سعيدًا. من فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي. استمتعوا بغداء جيد ونراكم في المرة القادمة'.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

الحوثيون يردون على تهديد واشنطن بإعادة التصنيف كجماعة إرهابية

جنرال اوكراني متقاعد: معدات الحرب الإلكترونية الروسية وضعت قوات كييف في مأزق

رئيس هيئة الأسرى : إسرائيل تتلاعب بلوائح المحتجزين الفلسطينيين المتفق على تسليمهم

قطر: انتهاء أزمة تأخير إطلاق سراح الرهائن

مجلس الأمن القومي الأمريكي: بايدن يحاول حل أزمة تأخير إطلاق سراح الرهائن

مُعادٍ للإسلام| كيرت فيلدرز: سأكون رئيس وزراء هولندا القادم

رئيس الوزراء البريطاني: التخفيضات الضريبية سيتبعها المزيد قبل الانتخابات العامة

مسؤول أمريكي: الضابط السابق المدان في وفاة جورج فلويد تعرض للهجوم في السجن

ترشيحاتنا

لن يصمد يومين.. كارثة غير مسبوقة تهدد الجيش الألماني بسبب أوكرانيا

السر أدهش عمرو أديب.. حماس شلّت تفكير العالم وأفشلت مخابرات أمريكا وإسرائيل

نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

ظهور مؤثر لـ بابا الفاتيكان بعد إعلان معاناته من التهاب رئوي

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

فيديو

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل: لا أواظب على الصلاة..وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ