ظهور مؤثر لـ بابا الفاتيكان بعد إعلان معاناته من التهاب رئوي

ظهر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، لأول مرة اليوم الأحد، بعد إعلان معاناته من 'التهاب في الرئة'، وهو جالس في كنيسة مقر إقامته بدلا من الجلوس في كنيسة القديس بطرس، بساحة القديس بطرس بينما كان أحد مساعديه يقرأ رسالة البابا.

وظل البابا البالغ من العمر 86 عاما، الذي كان يرتدي ثوبه الأبيض التقليدي ويضع ضمادة على يده اليمنى، جالسا بجوار مساعده أثناء القراءة.

وقال فرنسيس: 'أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحدكم سعيد. اليوم، لا أستطيع الظهور عند النافذة لأنني أعاني من مشكلة التهاب في الرئتين'.

وتوجه البابا فرانسيس إلى مستشفى في روما يوم السبت لإجراء فحص قال الفاتيكان إنه استبعد حدوث مضاعفات في الرئة بعد أن أجبرته نوبة من الأنفلونزا على إلغاء أنشطته.

ولم يقدم الفاتيكان أي تفسير للاختلاف الواضح بين بيانه يوم السبت وما قاله البابا يوم الأحد.

تمت إزالة جزء من إحدى رئتي البابا عندما كان فرانسيس شابًا في موطنه الأرجنتين.

ثم قدم فرانسيس القس الأب باولو بريدا، الذي قرأ رسالة البابا يوم الأحد بناءً على الإنجيل. سعل فرانسيس عدة مرات أثناء القراءة.

وبارك البابا وقرأ بريدة بقية الرسالة، بما في ذلك نداءات من أجل السلام في أوكرانيا، وشكرًا على إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة وتأكيد نية البابا السفر إلى دبي يوم الجمعة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

واختتم فرانسيس كلمته الختامية التقليدية: 'أتمنى للجميع يومًا سعيدًا. من فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي. استمتعوا بغداء جيد ونراكم في المرة القادمة'.