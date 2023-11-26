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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

بمركز سقارة.. انطلاق دورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

انطلقت في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الاحد، دورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتى يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة .

وتساهم هذه الدورة  في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول المبادئ الأساسية للتعامل مع الأدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وكيفية إعادة التدوير ونظم المعالجة البيولوجية، تحويل المخلفات إلي طاقة،وماهى نظم التخلص النهائي من المخلفات البديلة وأمثلة توضيحية للتعامل مع المخلفات الصلبة، والتشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات وإدارة عقود الخدمات، وشرح أداة تحديد خصائص المخلفات البلدية ومعدل تولدها WaCT، وإدارة المخلفات الصلبة وتأثيرها في تغير المناخ،و حساب غاز الميثان المنبعث من قطاع المخلفات البلدية،والتخطيط المالي لإدارة المخلفات الصلبة، وحساب التكلفة والعوائد.

وأشار الى أنه سيتم التعرف على نظم المعلومات الجغرافية (مقدمة – مفهوم – أهمية )، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في البيئة، ادارة أزمات المخلفات الصلبة ودور GIS  فيها، والتجارب المماثلة في تطبيق GIS في منظومة المخلفات الصلبة.

مركز التنمية المحلية سقارة المتكاملة للمخلفات الصلبة هشام امنة

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