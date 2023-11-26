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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

توفي الفنان طارق عبد العزيز منذ قليل؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في صدمة كبيرة للوسط الفني، ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء.

طارق عبد العزيز

ولد طارق عبد العزيز  عام 1968، في محافظة سوهاج بمصر، تخرج في كلية الحقوق عام 1991، وكان من دفعته في الجامعة، الفنان خالد صالح.

لم يمتهن المحاماة سوى يوما واحدا فقط، فلم يحبها، وقرر الانضمام إلى معهد السينما؛ ليدخل عالم الفن.

طارق عبد العزيز

مشوار طارق عبد العزيز الفني

بدأ طارق عبد العزيز مشواره الفني من خلال المشاركة في مسرح الجامعة عام 1986، وانضم إلى فرقة الحركة المسرحية وقدم معها أعمالا عديدة، رفقة زميليه من الجامعة خالد صالح وخالد الصاوي.

وبعد ذلك انضم مع حسن الجريتلي إلى فرقة الورشة، والتي كانت أبرز فرقة في هذه الفترة، وشارك معها في مسرحية “داير ما يدور” .

وكانت أولى بطولاته في عام 2001، في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”، والذي يعد أهم أدواره السينمائية، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وعرفه الجمهور بشكل أكبر.

طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز وخالد صالح

الفنان طارق عبد العزيز كان الصديق المقرب للفنان الراحل خالد صالح، فقد كانت تجمعهما صداقة منذ مرحلة الجامعة، وظلت صداقتهما حتى وفاة خالد صالح.

ووضح طارق عبد العزيز أن مرحلة الجامعة كان يعتبر خالد صالح أخا أكبر له، ويلجأ إليه في حل جميع مشاكله، مشرا إلى أنه دخل مجال الدراما، وشارك في مسلسل “أم كلثوم"؛ بسبب خالد صالح الذي رشحه للدور.

طارق عبد العزيز

وتحدث طارق عبد العزيز عن تفاصيل عاشها مع صديقه خالد صالح، فقال: "في مرض خالد صالح سافرت معه لكي يستكمل علاجه، ولم أتركه لحظة، وكان حريصا على عدم معرفة أي شخص بمرضه؛ لكونه لم يكن يتمنى أن يزعج جمهوره ويقلقهم عليه”.

وأضاف: “ذات مرة عند وفاة أحد أقاربه، وفي أثناء خروجنا من مسجد عمرو بن العاص؛ عبر لي عن أمنيته أن يموت في يوم الجمعة، وأن يصلي الناس عليه في هذا المسجد؛ بسبب حضور الناس بشكل كبير في هذا المسجد للصلاة”.

وواصل حدثه: “ولكن خالد صالح مات في يوم الخميس، وكنت في حيرة، بسبب رغبتي في أن أحقق أمنيته، ولكن إكراما للميت؛ تم دفنه في نفس اليوم، وكنت سعيدا وقت الصلاة عليه في المسجد؛ عندما رأيت الكثيرين وقت الصلاة عليه، ولكني كنت حزينا لأني لم أنفذ وصيته في دفنه يوم الجمعة، خرجت من دفنته وأنا بدعي وأقول يا رب صديقي يسامحني، ووقتها جاء شخص وقال لي: لا تحزن “والفجر وليال عشر”، فعرفت أننا في 2 من ذي الحجة، وربنا أقسم بهذه الأيام”.

طارق عبد العزيز

مرض طارق عبد العزيز

تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة في شهر مايو الماضي، اضطر على إثرها إلى دخول المستشفى، وخضوعه لعملية قسطرة في القلب وتركيب دعامات. 

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