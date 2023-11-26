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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أستون فيلا يشعل صراع صدارة البريميرليج بفوز درامي على توتنهام

صدى البلد

أشعل فريق أستون فيلا  المنافسة على صدارة البريميرليج بانتصار قوي 2-1 على توتنهام هوتسبير في مواجهة اليوم، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول على ملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم بتسجيل هدف في كل مرمى. افتتح توتنهام التهديف في الدقيقة 22 عبر جيوفاني لو سيلسو، بينما أدرك باو توريس التعادل لأستون فيلا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. في الدقيقة 61، سجل أولي واتكينز هدف التقدم الثاني لأستون فيلا.

 

ويواصل توتنهام تراجعه في البريميرليج بخسارته الثالثة على التوالي، حيث تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز السادس. أما أستون فيلا، بتحقيقه انتصاره التاسع هذا الموسم، ارتقى إلى المركز الرابع في المربع الذهبي برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليفربول، ونقطتين عن المتصدر آرسنال.

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