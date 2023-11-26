الفنون القتالية المختلطة «MMA» تنضم إلى اتحاد الكونفدراليات الأفريقية

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكونفدراليات الأفريقية «الأوكسا» انضمام الاتحاد الإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» والاتحاد الإفريقي للمواي تاي إلى عضوية الاتحاد بجانب 7 اتحادات إفريقية جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الأفريقية في اجتماعها اليوم الأحد في القاهرة برئاسة أحمد ناصر رئيس الاتحاد الافريقي للترايثلون، حيث شهد الاجتماع تجديد الثقة في رئيس الأوكسا للدورة الثالثة.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد الإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»، ورئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمواي تاي، إن انضمام الـ «MMA» والـ «مواي تاي» إلى اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية الأوكسا يعد بمثابة عهد جديد لتلك الرياضات ومشاركتها في جميع الفعاليات التي تقام تحت رعاية الأوكسا.

وقدم إبراهيم، التهنئة إلى أحمد ناصر بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت اليوم وشهدت تجديد الثقة فيه كرئيس للأوكسا حيث حصل على تأييد الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات التي تضم 79 اتحاد رياضي ونوعي.

وحضر الجمعية العمومية لاتحاد الكونفدراليات الإفريقية إليكس انجلهرات رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» والذي تعهد بتقدم دعم لوجيستي خلال دورة الألعاب الإفريقية المقبلة من خلال تقديم حلبات وأبسطة من أجل إقامة المباريات عليها.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا بحضور 58 اتحاد موافقتها على انضمام 9 اتحادات أفريقية جديدة لعضوية الاتحادية وهي رياضة الألعاب القتالية المختلطة «MMA» والمواي تاي والشراع والبيكا بول والمصارعة الذراعين والكريكت والبادل تنس والدارتس، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية للأوكسا 79 اتحادًا اوليمبيًا وغير أولمبي ونوعي.