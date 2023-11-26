مسنة عن زوجها: بيخدمني من 10 سنين.. ورفض يتجوز بعد عدم إنجابي ومرضي

استعرض برنامج تفاصيل، قصة وفاء بين الزوجين "الجرايحي وبثينة"، والتي بدأت منذ 40 عاما، وما زالت مستمرة.

وأوضحت بثينة، خلال حوارها مع البرنامج المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم نهال طايل، أنها تزوجت فى سن الـ 15 عاما، وعاشت مع زوجها حياة طيبة مليئة بالوفاء والحنان.

وأضافت بثنية، أنها لم ترزق وزوجها بأولاد، وطلب منه الزواج مرة ثانية، لكنه رفض، معقبة: "قال لي ما أقدرش أستغنى عنك".

ونوهت بثينة، بأنها مرضت منذ 10 سنوات، فعاش لخدمتها، رغم طلبها منه أن يودعها ف دار للمسنين، معقبة: "بيطبخ ويغسل، ويعالجني، بيعمل كل حاجة في البيت".