وزير الاتصالات الأسبق: مصر قضت على العشوائيات وفيروس سي في عهد السيسي

قال المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات في كل المجالات، فقد قضت مصر في عهده على فيروس سي والعشوائيات وقوائم الانتظار في المستشفيات.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور» على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه اتحاد عمال مصر لدعم الرئيس السيسي: «هذا النوع من الخدمات الإنسانية كان لها أثرا كبيرا على جموع الشعب المصري والطبقات الكادحة والأولى بالرعاية».

وتابع: «الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات عديدة للتنمية، فقد تم بناء 17 مدينة جديدة خلقت فرص عمل في جميع المجالات مثل العمارة والخدمات المساعدة لها، كما أن الكباري والطرق والمحاور فتحت مجالا للتنمية على جانبيها، فلا توجد تنمية دون طريق».

