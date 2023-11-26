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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الاتصالات الأسبق: مصر قضت على العشوائيات وفيروس سي في عهد السيسي

السيسي
السيسي

قال المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات في كل المجالات، فقد قضت مصر في عهده على فيروس سي والعشوائيات وقوائم الانتظار في المستشفيات.

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وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور» على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه اتحاد عمال مصر لدعم الرئيس السيسي: «هذا النوع من الخدمات الإنسانية كان لها أثرا كبيرا على جموع الشعب المصري والطبقات الكادحة والأولى بالرعاية».
وتابع: «الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات عديدة للتنمية، فقد تم بناء 17 مدينة جديدة خلقت فرص عمل في جميع المجالات مثل العمارة والخدمات المساعدة لها، كما أن الكباري والطرق والمحاور فتحت مجالا للتنمية على جانبيها، فلا توجد تنمية دون طريق». 
 

الاتصالات الإعلامية هبة جلال اتحاد عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الشعب المصري

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