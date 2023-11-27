ندوات تثقيفية عن البيئة وصحة المجتمع بمركز ومدينة نخل

نظمت إدارة نخل التعليمية محافظة شمال سيناء، سلسلة ندوات تثقيفيه عن البيئة وصحه المجتمع بمدارس المحافظة من خلال اداره شئون البيئة بديوان عام محافظه شمال سيناء، حيث تم تنفيذ ندوة بمدرسه نخل الإعدادية تحت رعاية محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل. ،ومدير الإدارة التعليمية بنخل .

وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية الحفاظ علي بيئة نظيفة وأثر ذلك علة صحة المواطنين وهو ما يقيس مدي تقدم المجتمع وظهوره بالمظهر اللائق من اجل الحفاظ علي مدينه جميلة.

حضر الندوة مهندس حسن فايز ومهندس حسين سامي وفي حضور خالد مصطفي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينه نخل .

معسكر للتشجير:

وأقيم معسكر للتشجير ودعم المدرسة وتحفيز الطلاب بجوائز رمزية تشجيعية وأشرفت إدارة شئون البيئة بالديوان العام على الندوة التثقيفية للتوعية والتثقيف وزيادة الوعي البيئي بمركز نخل.