إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسوان

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق نجع الشماخية بمركز إدفو شمال أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق نجع الشماخية بقرية البصيلية التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم.

حادث

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق؛ وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المارة.