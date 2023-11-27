الاحتلال يقتلع مئات من أشجار الزيتون في جنوب بيت لحم

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الاثنين، إن المستعمرين الإسرائيليين اقتلعوا مئات أشجار الزيتون واللوزيات والعنب في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن مستعمرين جرفوا أرضا في منطقة راس صلاح جنوب البلدة بمحاذاة مستعمرة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين، تقدر مساحتها بـ(50 دونما)، واقتلعوا نحو ألف شجرة زيتون ولوزيات وكرمة، تعود لمواطنين من عائلة صلاح.

وأضاف بريجية أن اعتداءات المستعمرين تواصلت لليوم الثاني على التوالي، إذ تم أمس، اقتلاع 100 شجرة زيتون ولوزيات وكرمة في منطقة "شوشحلة" جنوب غرب البلدة، بعد تجريف 15 دونما.