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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف أهمية إطلاق أول ماكينة "ATM" لبيع سبائك الذهب

صدى البلد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب وبيع السبائك الذهبية للمواطنين التي أعلن عنها وزير التموين خلال فعاليات المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نيبو"، تعد خطوة جيدة تدعم سياسات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزز الشمول المالي، كما أنها تسهم في زيادة مبيعات الذهب خاصة السبائك للاستثمار فيه والتوسع في نشر ثقافة الاستثمار في الذهب بين المواطنين .

أوضح غراب، أن إطلاق أول ماكينة "ATM" لتداول سبائك الذهب هي فكرة تم تطبيقها على أرض الواقع وستتوسع الدولة في نشرها وزيادة أعدادها خلال الفترة القادمة، موضحا أنها مطبقة في عدد كبير من دول العالم، وأن تطبيقها في مصر ونشرها في المولات والمحلات الكبرى والأماكن العامة يسهل على المواطنين شراء الذهب السبائك للاستثمار فيه بدلا من الذهاب لمحلات الصاغة لشرائها، وهذا يسهم في زيادة نسبة الاستثمار في الذهب كمخزن للقيمة وحفظ مدخرات المواطنين وأموالهم من انخفاض قيمتها .

وأشار غراب، أن من مميزات ماكينة "ATM" لتداول سبائك الذهب أنها تتيح استخدام جميع أنواع بطاقات الائتمان ما يتيح سرعة انتشارها وسهولة التعامل معها، كما أنها تتيح تداول جميع أنواع السبائك بمختلف أوزانها صغير وكبير والجنيه الذهب أيضا، إضافة إلى أنها مضمونة إذا قارناها بالأسواق التي قد يتعرض بعض المواطنين فيها لشراء ذهب مغشوش أو مقلد أحيانا أو يتعرض لحالات نصب، موضحا أن مصر أصبحت متميزة في صناعة الذهب وقادرة على التنافس عالميا .
 

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