محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا للجنة العليا للإعلانات لمناقشة سبل تعظيم الموارد

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا للجنة العليا للإعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها.

واستعرض "مختار" خلال الاجتماع طرح حق استغلال عدد من الشوارع الرئيسية بعدد من المراكز والمدن والاحياء بالمزايدة العلنية العامة لإقامة إعلانات بها.

كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للاماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والاحياء،

ووجه "مختار" بتشكيل لجنة فنية مصغرة للتأكد من المسافات المقررة بين الإعلانات المقرر اقامتها من قبل شركات الإعلانات من خلال المزايدة العلنية وذلك ما يحافظ علي المظهر الحضاري للمدن ولايعوق الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.

ووجه "مختار" بسرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع إعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فوراً أمام شركات الإعلانات من خلال المزايدة العلنية المقرر طرحها.

وأكد "مختار" علي أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأشار "مختار" إلي اننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص.

كما أكد " المحافظ " علي دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق لتحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات، وهم: المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد البدوي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وياسر عنتر مراقب حسابات المحافظة ،وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندسة فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة والمهندس هيثم عبدالرحيم مدير إدارة الدعم الفني ورضا سلامه مدير إدارة الاعلام، وفريق العمل بالإدارة العامة للاعلانات بديوان المحافظة.

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