عبد الظاهر السقا: الأهلي والزمالك وفيوتشر خاضوا مباريات سهلة وبيراميدز صاحب الفوز الأصعب

أكد عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر الأسبق، أن فوز كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن فيوتشر كان مهما للغاية فى بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ، خاصًة أن على الفرق المصرية المنافسة على البطولات.

وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أري أن الأهلي والزمالك وفيوتشر خاضوا مباريات سهلة فى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأضاف:" بصراحة البدايات كانت سهلة للأهلي أمام ميدياما والزمالك أمام أبو سليم وفيوتشر أمام سوبر سبورت على الرغم أن الثلاث فرق التي واجهت الفرق المصرية كان لهم فرص خلال المباريات.

وتابع:" المباراة الوحيدة التي كانت صعبة للفرق المصرية هي مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي ، لأنه فريق قوي ومنظم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز بثلاثية أمام ميدياما بينما الزمالك فاز بهدف دون رد على أبو سليم الليبي وفيوتشر فاز على سوبر سبورت بهدف بيراميدز فاز بنفس النتيجة على مازيمبي الكونغولي.