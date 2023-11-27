هزة عنيقة تضرب سوق السكر.. كم وصل سعر الكيلو اليوم ؟

تراجع في سعر السكر

قدمت ملك ريان مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر أخبار سوق السكر .. وكم وصل سعر الكيلو اليوم .

بدأت أزمة السكر في الانفراج بعد وعد الحكومة بذلك، حيث انخفض سعر كيلو السكر بقيمة ١٠ جنيهات في الأسواق، ومازالت الانفراجة مستمرة.



وفي تحرك عاجل من الحكومة تدخلت في أزمة السكر، كي توفر مئات الآلاف من الأطنان، و تراجع سعر الكيلو من 55 جنيها إلى و 45 جنيها بشهادة أصحاب محلات البقالة .

وعن سعر الجملة للسكر فيبدأ من 41 جنيها بعدما سجل 48 أو يزيد الفترة الماضية، إذ تراجع سعر السكر مع تصريحات الحكومة بإغراق السوق بمئات الآلاف من الأطنان وقرب حصاد محصول القصب.

وفي تصريحات هامة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال إنه لا يوجد لدينا نقص إمداد.



وأضاف أن الكميات الموجودة لدينا من السكر كافية، وسوف تواصل الوزارة ضخ السكر أسبوع أو 10 أيام ، قائلاً :" نتمنى استقرار الأسعار حيث تم ضخ 164 ألف طن سكر في الأسواق ولدينا ما يكفي أكثر من 5 شهور".

وهدد وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع تسعيرة في حالة عدم انخفاض سعر السكر،

وقال إن لم تنجح عملية التوزيع قد نلجأ لوضع حد أقصى للتسعير.



وأضاف أن هذه ليست تسعيرة جبرية وسوف نعرض على مجلس الوزراء في ظرف معين ولفترة معينة سعر حد أقصى للسعر حتى لا يحدث فيه تداول خطأ فعلى سبيل المثال البعض يقوم بشراء السكر المطروح بسعر 27 جنيهاً ولدينا قضايا بهذا الشكل وتقوم بمسح السعر وتعيد تعبئته ويطرح بسعر أخر.

وأضاف أنه "في ضوء التجربة التي نعمل على تطبيقها الآن خلال أسبوع إلى عشرة أيام وإن استقرت الأسعار وتوافرت السلعة ولم تختف من على الأرفف سيكون التداول في ضوء الاقتصاد الحر أدى لاستقرار السلع".

وأكد المصليحي أنه في حالة لم يحدث انخفاض في الأسعار، لن يكون بوسع الحكومة الوقوف صامتين.

وقال: "نحن مؤمنين بتفاعل الطلب والعرض وزيادة المعروض هو الآلية الرئيسية التي نعول عليها خاصة بعد الاتفاق مع المحافظين بضرورة وجود احتياطات لدى كل محافظة تغطي أسبوع على الأقل من الحر والصناعي.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي.

وأكد الدكتور على المصليحي على أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير وذلك تمهيداً لطرحها في المنافذ .

واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

وطمأن أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير المواطنين، حيث كشف.