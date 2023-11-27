شاهد مظاهر الدمار على مخيم الشاطئ.. أكبر من أن توصف

نشرت وسائل إعلام فلسطينية آثار الدمار الذي خلّفه عدوان الاحتلال على مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

واعتبرت إذاعة صوت فلسطين أن الدمار الذي حل بالفلسطينيين هائل.

رصد راديو صوت فلسطين مشاهد لآلاف الخيام مغلفة بأكياس النايلون التي وضعها النازحون كي تقيهم الأمطار والبرد.



ويعيش الفلسطينيون المهجرون إلى جنوب غزة بسبب العدوان الإسرائيلي أوضاعا صعبة .

وتزداد المعاناة في ظل هذه الأوضاع المأساوية، حيث نزح نحو مليون و٧٠٠ ألف مواطن من أماكن إقامتهم الأولى.

وخلف العدوان نحو 15 ألف شهيد حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويقول المسئولون الفلسطينيون إن توفير الغذاء والماء والدواء مسؤولية الاحتلال وهو حق مكفول ضمن القانون الدولي الإنساني، اذ عليه ان يضمن اساسيات الحياة للشعب المحتل.

وحذرت منظمات دولية من استخدام الاحتلال أداة التجويع والتعطيش كسلاح حرب.