عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس الاجتماع العام لاتحاد الرهبانيات النسائية

غبطة أبينا البطريرك
غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاجتماع العام لاتحاد الرهبانيات النسائية، وذلك بمدرسة القلب المقدس، بمصر الجديدة.
شارك في اللقاء رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، حيث بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي، ثم قدم الأب البطريرك ملخصًا عن أعمال سينودس الأساقفة، الذي انعقد، بروما في أكتوبر الماضي، كما شارك غبطته أيضًا بنبذة عن المضمون مع خبرته المليئة، بحضور الروح القدس.
تلا ذلك، تقديم السفير البابوي بمصر، بعض الاقتراحات حول إعداد اليوبيل الحياة المكرسة في أكتوبر 2025 وهي:الالتزام بالمهمشين في المجتمع، ورعاية الخلق والحفاظ على البيئة، والأخوة الشاملة والتضامن واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.

إبراهيم إسحق الأساقفة الكاثوليك الاساقفة الكاثوليك بمصر إسكندرية الأقباط الكاثوليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

زيادة 5%.. قرارات جديدة بشأن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية| خريطة أسعار العقارات

حماس تعلن استعدادها لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة أطول

لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.. السفير المصري في ويندهوك يلتقي رئيس ناميبيا

محافظ الإسكندرية يستجيب لعلاج شاب بعد عرض حالته بـ"صالة التحرير"

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ