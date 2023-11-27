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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممثل الجالية المصرية بفرنسا: المصريون بالخارج حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ممثل الجالية المصرية
ممثل الجالية المصرية في فرنسا

قال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، ورئيس الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج، إن الانتخابات الرئاسية هذه الدورة تأتي في وقت في غاية الصعوبة، في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام وليس مصر فقط، وهو ما يضع على كاهل المصريين وتحديدا المصريين في الخارج مسؤولية كبيرة وهامة للداخل بضرورة أن يكونوا شعلة الأمل في البداية، وأن المصريين في الخارج يلتفون حول دولتهم. 

ممثل الجالية المصرية في فرنسا يتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "حشيش"، خلال لقاء عبر زوم مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن المصريين في الخارج حريصيدون على المشاركة في الانتخابات، ومنذ وقت الإعلان عن الانتخابات، والجميع مهتم بشكل كبير، لافتا إلى أن المصريين في الخارج كان لديهم تركيز كبير خلال الفترات الماضية في توجيه رسالة للعالم الخارجي أنهم لديهم من الرشد والوعي الكامل لتحديد مستقبل مصر، والمشاركة في الفترة المقبلة، وهو ما يعطي مسؤوليات أكبر، ويعطي شعلة نشاط وأملا ومؤشرا بشكل أو بآخر لمصريي الداخل أن المصريين في الخارج جزء لا ينفصل عن الوطن الأم. 

وتابع، أن المصري في الخارج هو جسد ينبض بقلب الوطن الأم، والجميع حريص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

واستكمل، أن السفارة المصرية في باريس كانت هي البداية من أجل العمل على الانتخابات الرئاسية، من خلال اجتماعات مكثفة لشرح آلية التصويت والمقرات الانتخابية، وفي حال هناك بعض العوائق أو الأسئلة كان يتحدث عنها رموز الجالية المصرية، وكان هناك اجتماعات عبر الزوم من خلال وزيرة الهجرة، مع مندوب من الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات. 

الانتخابات الرئاسية فرنسا برنامج الحياة اليوم لبني عسل قناة الحياة

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