صحة غزة تعلن إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء في القطاع بجهود استثنائية.

ودعت وزارة الصحة في غزة، جميع مرضى الكلى في غزة وشمال غزة للتوجه غدا إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وقالت حماس في بيان صحفي: “إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.