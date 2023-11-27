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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة تقلل حدوث مشاكل الأسنان واللثة.. تعرف عليها

الأسنان واللثة
الأسنان واللثة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الأسنان واللثة وخاصة التسوس. ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في حماية الأسنان من التلف السريع.

نعرض لكم أهم الأطعمة التي تساعد في تقوية الأسنان وبطء تلفها وخسارتها وذلك وفقا لما جاء في موقع listerine.

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الجبنة
منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن، غنية بالكالسيوم الذي يقوي الأسنان والعظام.

تحتوي منتجات الألبان، مثل الجبن والحليب على بروتين الكازين، الذي يعمل على تثبيت وإصلاح المينا، ومع ذلك ليست كل منتجات الجبن غنية بالكالسيوم، لذا تأكد من التحقق من الملصق لمعرفة النسبة المئوية لكمية الكالسيوم اليومية الموصى بها التي توفرها لك كل حصة.

الخضر الورقية

السبانخ وغيرها من الخضروات الورقية مليئة بالألياف، وهو أمر ممتاز لأسنانك، لأنه يتطلب الكثير من المضغ لتحللها وتوليد اللعاب الذي ينظف ويشطف أسنانك بينما يقوم بتحييد الحمض.

السلمون البري

تحتوي هذه الأسماك الدهنية على نسبة عالية من أوميجا 3 وهي أيضًا مصدر خفي لفيتامين د، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يمكن للمعدن القيام بعمله في حماية وتقوية الأسنان.

شاي أخضر

يتمتع هذا الإكسير العلاجي بالعديد من الفوائد المدعومة بالأبحاث بفضل مضادات الأكسدة القوية التي تقاوم البكتيريا والأمراض، والتي تتمتع بالقدرة على حماية الأسنان عن طريق منع البلاك من الالتصاق بها.

يحتوي الشاي عادةً على الفلورايد، مما يمنع تسوس الأسنان ويقوي المينا وإذا كان الشاي الأخضر مريرًا جدًا بالنسبة لك، فحاول احتساء شاي أسود أكثر اعتدالًا يوفر حماية مماثلة لأسنانك ولثتك.


الجزر

الجزر النيئ، وغيره من الخضار والفواكه النيئة التي تتطلب الكثير من المضغ، مثل التفاح والكمثرى والخيار، يمكن أن تقوي أسنانك، كما أن كل المضغ يعطل البلاك المليء بالبكتيريا وينظف الأسنان واللثة.

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