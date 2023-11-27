المستشار الإعلامي للجالية المصرية في إيطاليا يوضح الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

أكد المستشار محمد يوسف، المستشار الإعلامي للجالية المصرية في إيطاليا، أنه خلال انتخابات الرئاسة سيكون هناك حافلات لنقل المصريين للأدلاء بصوتهم في السفارة المصرية والعودة.

وقال محمد يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن تلك الحافلات ستكون متواجدة في منطقة السوق الرئيسي في مدينة روما، والتي تبعد 20 كيلو عن السفارة المصرية.

تفاصيل الإدلاء بالتصويت

كان هناك مؤتمر للمصريين قام به رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في إيطاليا، والذي عمل على صيغة للاتفاق على تفاصيل الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.