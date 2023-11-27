اتحاد المصريين بالخارج: مستعدون للانتخابات الرئاسية.. ونتوقع إقبالا كبيرا

كشف إسماعيل أحمد علي، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، عن آخر استعدادات بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وقال إسماعيل أحمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم":"مستعدون بشكل كبير لبدء الانتخابات الرئاسية في الخارج ".

وأضاف:" نستعد منذ شهرين للاستحقاق الدستوري المهم ، ونقيم ترتيبات كثيرة للانتخابات الرئاسية في الخارج ".

وتابع إسماعيل أحمد علي:" لا تقابلنا أي مشاكل في تنظيم الانتخابات الرئاسبة خارج مصر ".

وأكمل:" نتوقع تواجد حالة زخم كبيرة وإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية ".

