عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المصريين بالخارج: مستعدون للانتخابات الرئاسية.. ونتوقع إقبالا كبيرا

الانتخابات
الانتخابات

كشف إسماعيل أحمد علي، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، عن آخر استعدادات بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

نائب رئيس حزب الاتحاد: ندعم السيسي كزعيم عربي.. ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية رسالة وعي

ممثل الجالية المصرية بفرنسا: المصريون بالخارج حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال إسماعيل أحمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم":"مستعدون بشكل كبير لبدء الانتخابات الرئاسية في الخارج ".

وأضاف:" نستعد منذ شهرين للاستحقاق الدستوري المهم ، ونقيم ترتيبات كثيرة للانتخابات الرئاسية في الخارج ".

وتابع إسماعيل أحمد علي:" لا تقابلنا أي مشاكل في تنظيم الانتخابات الرئاسبة خارج مصر ".

وأكمل:" نتوقع تواجد حالة زخم كبيرة وإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية ".
 

المصريين الانتخابات الانتخابات الرئاسية تصويت اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

ترشيحاتنا

نعمل مع مصر وقطر.. جيش الاحتلال يعلق على اتفاقية تمديد الهدنة مع حماس

أقل من السياحي.. رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز يعلن سعر الرغيف الحر

تعليق صادم من موسيماني عن بطولة الدوري الأفريقي: أين الزمالك؟

بعد إصابتهما.. ماذا فعل موديست وكريستو في مران الأهلي استعدادا لمباراة سموحة؟

هل السنة تعتبر من الوحي الإلهي؟ دار الإفتاء تفند الشبهة

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. بعد الاوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة تقلل حدوث مشاكل الأسنان واللثة.. تعرف عليها

وزير الرياضة: فخور بأبطال الاسكواش لاحتفاظهم بصدارة التصنيف العالمي للعبة

بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ