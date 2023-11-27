قصواء الخلالي تكشف سبب حذف "فيسبوك" البث المباشر لبرنامجها على منصتها

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن كان معها على الهواء في الجزء الأول من حلقة أمس سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، في هذا الإطار كان ضيفها منذ شهر تقريبا، وكان الحديث بينهما به أخذ ورد وتفاصيل أخرى، ولم يكن بالنسبة له في إطار من الرضا كاملاً عن الحوار.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أنه بالأمس، بشكل أو بآخر، كان موجود المتحدث نفسه على الهواء، في مكالمة لم تتجاوز دقائق قليلة للغاية وكان بها عدم اتساق في وجهات النظر بخصوص ما طرحه وآليات معينة في هذا الطرح.

وأشارت إلى أن المتحدث أغلق الهاتف وقال إنه مضطر لإنهاء المكالمة، لافتة أن هذا حق الخارجية الأمريكية في استكمال أو إنهاء المكالمة.

ولفتت أنه مع انتهاء الفقرة الأولى من الحلقة، والدخول في الفقرة الثانية ومع انتهاء البث، حذفت الشركة المالكة لفيس بوك "ميتا" البث التلفزيوني لبرنامج "في المساء مع قصواء" من على منصاتها الإلكترونية خاصة في فيسبوك.

وأفادت بأن المعدين في برنامجها تساءلوا عن سبب حدوث حذف لأول مرة للبث التلفزيوني المباشر الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر فيس بوك بشكل تام، نظرا لندوره حدوث ذلك.

ميتا من حذفت البث

وأوضحت أنه تبين أن "ميتا" هي من حذفت البث لعدم تقبلها ما حدث في الحوار مع الضيف الأمريكي ، وأن ذلك انتهاك المعايير بل وتهدد بأنه إذا استمر بث البرنامج على وسائل التواصل قد تتعرض صفحة قناة "CBC" للإغلاق.