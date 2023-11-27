مع دخول البرد.. لميس الحديدي تطالب بتقديم مساعدات الشتاء والملابس لجنوب قطاع غزة

ناشدت الاعلامية لميس الحديدي الجمعيات الاغاثية بتجهيز مزيد من المساعدات الاغاثية في فصل الشتاء مع زيادة برودة الطقس على نازحي جنوب القطاع في ضوء نجاح تجديد الهدنة الانسانية ليومين إضافيين قائلة : "الجهود المصرية القطرية فرصة ندفع فيها لمزيد من المساعدات والوقود لداخل القطاع لانهم يحتاجون لإلتقاط الانفاس مع وجود نحو 15 ألف من الشهداء.

وتابعت الحديدي خلال تقديمها برنامج “ كلمة أخيرة”، على شاشة ON، أنه نطالب الجمعيات بتزويد سكان غزة في جنوب القطاع بمواد إغاثية مع دخول فصل الشتاء مع بداية شدة البرودة والرياح والامطار قائلة : سكان الجنوب يحتاجون لملابس وأغطية ".

سكان القطاع

وأشارت إلى أن "البرد أضاف ألماً إلى الالام أخرى داخل قطاع غزة يعاني منه سكان القطاع".