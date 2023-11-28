مصير صفقة انتقال لاعب إنبي للنادي الأهلي.. تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف المفاوضات بين الأهلي، ولاعب إنبي محمد حمدي.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على عبر "فيس بوك": “محمد حمدي مدافع انبي في مركز الظهير الأيسر، إنبي موافق على انتقاله في يناير للأهلي، ولكن ما زالًت المفاوضات مستمرة، ولم يتفق الطرفان”.

يذكر أن محمد حمدي، موهبة نادي إنبي، دخل ضمن اهتمامات الزمالك والأهلي في الفترة الماضية.

ورأى أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن قيمة محمد حمدي لاعب الفريق، أكبر من 50 مليون جنيه.

وقال الشريعي، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "قيمة بيع محمد حمدي محليا تتخطى أكثر من 50 مليون جنيه".

واختتم تصريحاته: "احتراف محمد حمدي سيسوق لقطاع الناشئين في إنبي خارجيا".