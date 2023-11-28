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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئناف حركة الملاحة بميناء العريش البحرى بعد تحسن حالة الجو

وصول السفينة الطبية
وصول السفينة الطبية الفرنسية إلى ميناء العريش البحري

 

تحسنت الأحوال الجوية في محافظة شمال سيناء،  بعد تعرضها الي طقس سيء تسبب في إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

 واستئنافت حركة الملاحة  وعمليات شحن السفينة  في حوض ميناء العريش البحرى ، وذلك بعد إعلان ، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،   إعادة التشغيل من جديد بعد تحسن الظروف الجوية بشمال سيناء.

 

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدة سفن لتصدير الأسمنت والملح الي الاسواق الخارجيه .

 

رفع الرمال :

 

وفي نفس السياق..  يجري تنفيذ خطة لازالة الرمال المتراكدة على الطريق نتيجه نشاط حركة الرياح، وتحرك الكثبان الرملية ، بناء على تكليفت اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ  وذلك للتأكيد علي استمرار حركة سير السيارات علي هذه الطرق الحيوية لطبيعتها عقب تحسن الأحوال الجوية ، وإزالة اطنان من الرمال تحسبا لوقوع حواث .


 

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