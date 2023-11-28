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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا زينة برج القوس.. مي نور الشريف تهنئ والدتها بعيد ميلادها

مي نور الشريف والفنانة
مي نور الشريف والفنانة بوسي

حرصت مي نور الشريف على تهنئة والدتها الفنانه بوسي بعيد ميلادها ونشرت عدة صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مي نور الشريف علي الصورة قائلة: "كل عام وانتي تاج فوق رأسي منورة حياتي و صحبتي و أمي و ربنا راضيكي يازينة برج القوس ".

 

مي نور الشريف

يُذكر أن الفنانة مي نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صائم" مع مصطفى شعبان عام 2017.

مسلسل اللهم إني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسى،فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

اكرم فريد أحمد عبد الفتاح الفنانة بوسي الفنانة مي نور الفنانة مي نور الشريف خالد عليش مصطفى شعبان ماجدة زكى نور الشريف

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