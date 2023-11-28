يا زينة برج القوس.. مي نور الشريف تهنئ والدتها بعيد ميلادها

حرصت مي نور الشريف على تهنئة والدتها الفنانه بوسي بعيد ميلادها ونشرت عدة صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مي نور الشريف علي الصورة قائلة: "كل عام وانتي تاج فوق رأسي منورة حياتي و صحبتي و أمي و ربنا راضيكي يازينة برج القوس ".

مي نور الشريف

يُذكر أن الفنانة مي نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صائم" مع مصطفى شعبان عام 2017.

مسلسل اللهم إني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسى،فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.