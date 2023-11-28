خبير: تخصيص 30 ألف كيلو أراضي لمشروعات للاستثمار في الطاقة المتجددة

كشف الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، تفاصيل استهداف انتاج مصر 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، قائلا: إن هناك محاور عديدة لهذا الملف، ومنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والوطني والعربي المباشر والغير مباشر.

وأضاف الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا الاستهداف من أهم الإنجازات فى هذا القطاع، موضحا أنه دليل على التزام الدولة يتمثل فى أن أعلي وثائقها الحاكمة وهو الدستور المصري، يقول أن مصر بطابع مكون مثل الطاقة المتجددة ضمن عناصر مزيج الطاقة الخاص بها.

وتابع الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، أنه أصبح هناك قواعد تنظيمية ولوائح وقوانين تقول أن القطاع الخاص يحق له العمل فى هذا السياق، أصبح هناك بداية سيتم استطاعة الانطلاق منها، حيث أن الدولة بدأت تعمل على ملفات مثل تخصيص أراضي لمشروعات الرياح، بمساحات شاسعة تصل إلى حدود حاليا 30 ألف كم مربع، مخصصة للاستثمار في الطاقات المتجددة.