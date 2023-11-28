مع تصاعد القتال.. اليونيسف تحذر من كابوس مرعب للأطفال والأسر في السودان

حذرت منظمة اليونيسيف من أن ملايين الأطفال والأسر في السودان يعيشون كابوسا مرعبا بسبب الحرب.

وأعربت ممثلة المنظمة في السودان، عن قلق بالغ تجاه تصاعد الاشتباكات في الخرطوم ودارفور وكردفان، مشددة على ضرورة توقف العنف فورا.

وفي آخر التطورات، أفادت شبكة "العربية" و"الحدث" في السودان بأن قوات الجيش وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي بشكلٍ متقطع في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، حول محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وحلّق طيران الجيش في مدينة بحري شمال الخرطوم، مستهدفًا عدة مواقع ومناطق تواجد الدعم السريع بالمدينة، بينما توقفت العمليات العسكرية حول خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم.

كما شن الجيش السوداني شن غارة بالطيران على تمركزات الدعم السريع في أم درمان القديمة، بينما يسود هدوء نسبي في محيط سلاح المهندسين بأم درمان.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، ببحث كافة الخيارات من أجل حماية المدنيين في إقليم دارفور السوداني، بعد هجمات استهدفت غير العرب مؤخرا وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين.