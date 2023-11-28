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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ بتكلفة 500 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة بعرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط والتي تم الانتهاء من إنشائها ودخولها الخدمة بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه وأشرفت على تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف متر مكعب/ يوم لخدمة تصرفات مدينة أسيوط و4 قرى جنوب مركز أسيوط ويأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة .

رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال المدنية بفرع الهيئة بأسيوط.

وقام محافظ أسيوط بتفقد أقسام محطة المعالجة الثلاثية حيث تفقد الأحواض ومبنى ضواغط الهواء ومبنى المحولات واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن المحطة التي تم تنفيذها على مساحة 27 فدان بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 60 ألف متر معكب/يوم لخدمة تصرفات مدينة أسيوط و4 قرى جنوب مركز أسيوط وهي (أولاد إبراهيم - أولاد علي - المطيعة - قرقارص) وتخدم حوالي 350 ألف نسمة كما استمع من المهندس صابر عبد الرؤوف عن مراحل مرور تصرفات المياه داخل المحطة بدءًا من مدخل المصافي ثم المرور على 2 حوض تهوية و2 حوض للترسيب و4 مرشحات رملية وصولًا إلى أحواض مزج الكلور.


وأكد المحافظ على الاهتمام الذي توليه الحكومة بمشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب التي لها أولوية كبرى في التنفيذ وذلك لتماسها المباشر مع حياة المواطنين مضيفًا أن توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية والانتهاء منها وسرعة دخولها الخدمة ليستفيد المواطنين منها لافتًا إلى أن المحافظة وضعت خطة متكاملة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي خلال السنوات السابقة وتذليل كافة العقبات لتشغيل المشروعات المتعثرة منها بالتنسيق بين كافة الجهات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهذا الشأن مشيرًا إلى إنه قام بالعديد من الجولات الميدانية لتفقد سير الأعمال بمختلف المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمراكز والتأكيد على سرعة نهو الأعمال في مواعيدها المحددة وفقًا للخطة الزمنية.

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وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الـ 9 سنوات الماضية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مضيفًا إنه يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي وعدد 11 محطة معالجة بتكلفة تقارب 20 مليار جنيه وبانتهاء المشروعات سوف تصل نسبة تغطية الصرف الصحي 91% من نسبة عدد السكان لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

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أسيوط أخبار أسيوط محطة معالجة محطة معالجة ثلاثية أسيوط الجديدة

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