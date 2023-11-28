فلسطين.. وزارة التعليم: 3291 طالبا استشهدوا في غزة منذ العدوان الإسرائيلي

ذكرت وزارة التعليم الفلسطينية ان 3291 طالبا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد.

وأشارت التعليم الفلسطينية إلى أن 270 مدرسة حكومية في قطاع غزة شملها القصف الإسرائيلي.

ونوهت الوزارة الفلسطينية إلى القصف الإسرائيلي طال 65 مدرسة تابعة للأونروا في غزة

وذكرت قناة الميادين بأنه تم اكتشاف مجرزة ارتكبها الاحتلال في حي الصبرا بلغ عدد شهدائها نحو 150 فلسطينياً خلال العدوان.

كانت وكالة معا الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق ان الأسيرات الخمسين المرشحات للإفراج عنهن ضمن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل مع حركة حماس. وذلك استكمالاً لقائمة الـ 300 أسيراً وأسيرة التي تم نشرها استعداداً للمرحلة الأولى.

وقالت "معا" انه لن يتم إطلاق سراح الاسيرات إلا بعد الساعة 17:00 على الأقل.معظم القائمة، 46 معتقلاً، تم اعتقالهم في الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بتهمة ومن بين المعتقلين المفرج عنهم الأسيرة عهد التميمي.

ودخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، فيما أضيفت 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة التبادل، في وقت تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

وأوضحت "معا "ان القائمة في معظمها تتكون من اسرى تقل أعمارهم عن 18 عاما والنساء. ومن بين الاسرى المدرجين في القائمة لا يوجد اسرى مدانون بجريمة قتل. أخطر جريمة في القائمة هي محاولة قتل .

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأدرجت الحكومة الإسرائيلية الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة المثلث، ضمن قائمة الـ 50 أسيرة فلسطينية التي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة التبادل.

وشملت القائمة أيضا العديد من الفتيات من البلدات العربية داخل إسرائيل، حيث اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم شملهن على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

ومن بين الاسيرات شاتيلا سليمان محمد أبو عيادة، ادينت بمحاولة قتل بعد طعن وإصابة اسراىيلي في منطقة في عام 2016. وتقضي أبو عيادة، وهي من سكان الضفة الغربية وتبلغ من العمر 30 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا.

