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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتقديم العلاج لـ 186 حيوانا و1942 طائرا في حملة بيطرية بالغربية

بيطري الغربية
بيطري الغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إثنين من القوافل البيطرية المجانية بقريتى محلة زياد مركز سمنود، وعطف أبوجندى بمركز قطور، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة “ حياة كريمة”.

 وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل الاثنين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  186 حيوان و1942 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

 

وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

موجات فوق الصوتية مركز قطور مديرية الطب البيطرى بالغربية مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية مديرية الطب البيطري مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية محافظ الغربي مجلس إدارة الهيئة مركز

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