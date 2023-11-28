من لندن إلى نيويورك.. إطلاق أول رحلة جوية لطائرة تعمل بالوقود الأخضر

من المقرر أن تقلع أول رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي لطائرة تعمل بالوقود البديل (الوقود الأخضر) بنسبة 100% من المملكة المتحدة صباح الثلاثاء.

وتنطلق الرحلة التي تديرها شركة فيرجن أتلانتيك للطيران، من مطار هيثرو بلندن إلى مطار جون كينيدي بنيويورك في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، بحسب موقع BBC الإخباري.

وترى شركات الطيران أن الرحلة، المدعومة بتمويل حكومي، تثبت أنه من الممكن إيجاد طريقة طيران أكثر مراعاة للبيئة. ولكن نقص إمدادات الوقود يظل يشكل تحديا، في حين ستكون هناك حاجة إلى تكنولوجيات أخرى لتحقيق أهداف الانبعاثات.

سفر بدون أجرة

هذه الرحلة هي الوحيدة من نوعها حتى الآن، ولا يوجد بالطائرة ركابا يدفعون أجرة الرحلة، حسب ما ورد على موقع BBC الإخباري.

يمكن تصنيع ما يسمى بوقود الطيران المستدام (SAF) من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المحاصيل والنفايات المنزلية وزيوت الطهي.

وبالنسبة لهذه الرحلة، سيتم تعبئة طائرة من طراز بوينج 787 بـ 50 طنًا من وقود الطيران المستدام (SAF). ويتم استخدام نوعين منه وهما 88% مشتق من نفايات الدهون والباقي من نفايات إنتاج الذرة في الولايات المتحدة.

وبعد الاختبار والتحليل، تمت الموافقة على الرحلة من قبل هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. ويشارك عدد من الشركات في المشروع بما في ذلك شركة تصنيع المحركات رولز رويس وعملاق الطاقة بي بي.