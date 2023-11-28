عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من لندن إلى نيويورك.. إطلاق أول رحلة جوية لطائرة تعمل بالوقود الأخضر

من لندن لنيويورك..
من لندن لنيويورك.. أول رحلة جوية لطائرة تعمل بالوقود الأخضر

من المقرر أن تقلع أول رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي لطائرة تعمل بالوقود البديل (الوقود الأخضر) بنسبة 100% من المملكة المتحدة صباح الثلاثاء.

وتنطلق الرحلة التي تديرها شركة فيرجن أتلانتيك للطيران، من مطار هيثرو بلندن إلى مطار جون كينيدي بنيويورك في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، بحسب موقع BBC الإخباري.

وترى شركات الطيران أن الرحلة، المدعومة بتمويل حكومي، تثبت أنه من الممكن إيجاد طريقة طيران أكثر مراعاة للبيئة. ولكن نقص إمدادات الوقود يظل يشكل تحديا، في حين ستكون هناك حاجة إلى تكنولوجيات أخرى لتحقيق أهداف الانبعاثات.

سفر بدون أجرة

هذه الرحلة هي الوحيدة من نوعها حتى الآن، ولا يوجد بالطائرة ركابا يدفعون أجرة الرحلة، حسب ما ورد على موقع BBC الإخباري.

يمكن تصنيع ما يسمى بوقود الطيران المستدام (SAF) من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المحاصيل والنفايات المنزلية وزيوت الطهي.

وبالنسبة لهذه الرحلة، سيتم تعبئة طائرة من طراز بوينج 787 بـ 50 طنًا من وقود الطيران المستدام (SAF). ويتم استخدام نوعين منه وهما 88% مشتق من نفايات الدهون والباقي من نفايات إنتاج الذرة في الولايات المتحدة.

وبعد الاختبار والتحليل، تمت الموافقة على الرحلة من قبل هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. ويشارك عدد من الشركات في المشروع بما في ذلك شركة تصنيع المحركات رولز رويس وعملاق الطاقة بي بي.

أول رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي رحلة جوية المحيط الأطلسي الوقود البديل الوقود الأخضر SAF وقود الطيران المستدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

موضوعات متعلقة

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

أستراليا تحظر واردات السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بسبب الأطفال| تفاصيل

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

كيف تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الحرب بين غزة وإسرائيل ومع من تعاطفت؟

اعتقال 109 أشخاص بأكبر ميناء فحم في العالم.. والسبب مفاجئ

ثعبان يدخل مخيم متسابق ببرنامج (أنا أحد المشاهير) .. والنتيجة غير متوقعة!

مغنية راب مغربية تعاني من مرض نفسي.. وهذا رد فعلها| تفاصيل

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

ترشيحاتنا

نتنياهو يتسلم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم

بوتين: روسيا في طليعة إنشاء نظام عالمي أكثر عدالة

مصادر : رئيس المخابرات يصل الدوحة تزامنا مع زيارة قيادات الموساد وCIA

منتدى الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية والتراثية يستعرض فرص تحسين التجربة السياحية

أخبار التوك شو|الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. مستجدات أسعار الذهب.. وأخر تطورات الوضع في غزة

إطلاق أول حقل إرشادي لمحصول القمح في المدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

فيديو

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ