سوريا.. قرار هام من الرئيس بشار الأسد يخص وزارة النقل

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم / 296/ والذي يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير النقل - لشؤون النقل البري والبحري - للمهندسة بشرى نزار ناصيف.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في وقت سابق المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.

ونص المرسوم علي منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في الجنح والمخالفات و عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وكذا العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية بالإضافة المحكوم عليهم بالعقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما شمل المرسوم علي أن تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام وان تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد وان تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.