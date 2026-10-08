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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن وصول أول رحلة من النجف إلى طهران بعد الاستثناء من العقوبات

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت السلطات الإيرانية وصول أول رحلة من النجف بالعراق إلى طهران بعد الاستثناء من العقوبات.

وكانت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي في العراق، أعلنت استئناف الرحلات الجوية مع إيران، وذلك بعد توقف الرحلات خلال الأيام الماضية.

وقالت إدارة المطار إن الرحلات بين النجف والمطارات الإيرانية ستستأنف، بواقع 3 رحلات مسائية، على أن تشهد حركة الطيران زيادة تدريجية خلال الأيام المقبلة وفقًا لجداول شركات الطيران.

ويأتي استئناف الرحلات في أعقاب اتفاق أعلنت عنه الحكومة العراقية بشأن السماح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير رحلات من وإلى مطار النجف الدولي، في إطار ترتيبات حصلت بموجبها بغداد على استثناء من العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد أعلن، الجمعة، التوصل إلى اتفاق يسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة جوية يوميًا من وإلى مطار النجف، باستثناء شركة «ماهان إير».

وأوضح المكتب أن الاتفاق جاء بعد اتصالات مع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاستثناء يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين، خصوصًا الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية والسياحة والدراسة.

وكانت الرحلات بين العراق وإيران قد توقفت في وقت سابق؛ على خلفية العقوبات الأمريكية التي استهدفت شركات وكيانات مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني. 

وأفادت «رويترز» بأن العراق حصل على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأمريكية يسمح باستئناف الرحلات، مع وضع ترتيبات وضوابط تتعلق بتدقيق المسافرين وتبادل المعلومات.

ويُعد مطار النجف من أبرز المنافذ الجوية التي تخدم حركة السفر بين العراق وإيران، خاصة الرحلات المرتبطة بالزيارات الدينية والعلاج والسياحة، فيما من المتوقع أن تتوسع حركة الرحلات تدريجيًا وفق الجداول التشغيلية المعتمدة من شركات الطيران.

وبذلك يمثل استئناف الرحلات خطوة لإعادة حركة النقل الجوي بين البلدين بعد فترة من الاضطراب، بينما تظل بعض القيود قائمة على تشغيل الرحلات الإيرانية عبر مطارات عراقية أخرى. 

إيران العراق النجف طهران مطار النجف حركة السفر بين العراق وإيران

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