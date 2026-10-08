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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط.. حملة لإعادةفتح الجراجات المغلقة في رأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

تابع  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أعمال الحملة المكبرة لإعادة فتح الجراجات المغلقة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر، والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها، وذلك في إطار جهود المحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والاستخدامات غير القانونية للعقارات، وفرض الالتزام بالاشتراطات والرسوم الهندسية المعتمدة.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم عمر يوسف، مأمور قسم شرطة رأس البر، واللواء السيد الصيرفي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وشهد المحافظ أعمال التعامل مع إحدى المخالفات التي تم خلالها تقسيم الجراج بالمخالفة للرسوم الهندسية المعتمدة، وتحويله إلى وحدات سكنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجراج إلى وضعه واستخدامه المقرر وفقًا للقانون.

وهذا وقد سبق التنوية أنه سيتم فصل جميع المرافق عن الجراجات المخالفة التي تم تحويلها إلى وحدات سكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتنفيذ أعمال الإزالة ورد الشيء لأصله بجميع الجراجات المخالفة، وفقًا للقانون.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي راس البر

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