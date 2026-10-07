حملات مكثفة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط بمدن وقرى دمياط

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى محافظة دمياط جهودها الميدانية المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبمتابعة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والتعامل الفوري مع المخالفات، ورفع كفاءة الطرق والمرافق، وتحسين المظهر الحضاري والبيئي بمختلف أنحاء المحافظة.

حملات مكثفة

ففي مركز كفر البطيخ تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات، إلى جانب تنفيذ أعمال التجريف ورفع كفاءة ودهانات الأرصفة والبلدورات وتطوير وتجميل المدخل الغربي للمدينة، واستكمال دهانات الجزيرة الوسطى على الطريق السريع دمياط–شربين.

مخالفات انشاء

وفي إطار التعامل الفوري مع المخالفات الإنشائية، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لأعمال بناء حجرتين أعلى سور قديم بالدور الثاني العلوي بدون ترخيص بمدينة كفر البطيخ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة دمياط، بقرية الشيخ درغام، تم تنفيذ حملة لمتابعة المتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة سقف مخالف بدون ترخيص بالكامل، إلى جانب إزالة هنجر مقام من الخشب والصاج والخرسانة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حملات مستمرة بكفر سعد

وفي مركز ومدينة كفر سعد، تم تنفيذ حملة مرافق مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن مصادرة 146 مطبوعة متنوعة، وتحصيل رسوم الإشغال المقررة واسترداد حق الدولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

كما تواصلت أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من المناطق بنطاق المركز والمدينة، من خلال صيانة الأعمدة والكشافات ومعالجة الأعطال، إلى جانب متابعة موقف سيارات الأجرة بميت أبو غالب، للتأكد من الالتزام بخطوط السير المحددة وتعريفة الركوب المقررة، والتشديد على حسن معاملة المواطنين وسرعة التعامل مع شكاوى الركاب.

وفي مركز ومدينة الزرقا، تواصلت أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بعدد من المدن والقرى التابعة، من خلال صيانة خلايا أعمدة الكهرباء وتركيب لمبات موفرة، إلى جانب تنفيذ حملات لرفع الإشغالات ومكبرات الصوت للحد من الإزعاج وتحقيق الانضباط بالشوارع.

كما تم تنفيذ حملات للتصدي للإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة والمركبات، فضلًا عن تنفيذ قرارات الغلق الإداري والتشميع بالشمع الأحمر لعدد من المنشآت والمحلات التجارية المخالفة وغير المرخصة، لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على ضرورة تقنين الأوضاع والالتزام بالقوانين المنظمة.

وتواصلت كذلك متابعة أعمال المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، وملفات التصالح والمتغيرات المكانية، حيث جرى التشديد على سرعة فحص المتغيرات الواردة والتعامل معها أولًا بأول، واستكمال الإجراءات والمستندات اللازمة، وإجراء المعاينات، وإنهاء الطلبات المستوفاة، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمخالفات وعدم ترك أي ملفات معلقة.

مدينه السرو

وفي مدينة السرو، واصلت الوحدة المحلية تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتصدي للمظاهر العشوائية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تواصلت أعمال النظافة والإصحاح البيئي، حيث تم تنفيذ حملات نظافة وتجريف ورفع المخلفات والأتربة والحشائش بطريق 5 حديث والترعة الشرقاوية، إلى جانب استمرار أعمال تطهير الترعة الشرقاوية بالتنسيق مع هندسة ري فارسكور، وحملات النظافة العامة خلال الفترة الصباحية، فضلًا عن تنفيذ حملة نظافة بطريق كورنيش النيل.

وشهد كورنيش النيل كذلك استمرار أعمال ترميم الأجزاء المتهالكة من الإنترلوك وإعادة تأهيل ورصف الأجزاء المتضررة بالجهود الذاتية وبالتنسيق مع المجتمع المدني، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق والحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

كما تواصلت متابعة أعمال المركز التكنولوجي بمدينة السرو، مع التركيز على سرعة إنجاز ملفات التصالح، وفحص الطلبات ومراجعة المستندات والنماذج، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للمواطنين المستحقين وفقًا للقانون.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية والحملات المكثفة بمختلف المراكز والمدن والقرى، للتعامل الفوري مع المخالفات والإشغالات والمتغيرات المكانية، ورفع كفاءة النظافة والإنارة والطرق والمرافق، وتسريع إجراءات التصالح وتحسين الخدمات الحكومية، بما يعزز الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.