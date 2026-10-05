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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على مساحة 17 ألف متر.. محافظ دمياط يتفقد مستشفى دمياط للصحة النفسية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، جولة تفقدية بمستشفى دمياط للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، المقامة على مساحة 17ألف متر ، والتابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على الموقف التنفيذي للمبنى الرئيسي للمستشفى.

وقد رافق محافظ دمياط خلال الزيارة الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة بدمياط، والدكتورة شيماء البشبيشى مديرة المستشفى.

وتفقد "المحافظ" أقسام المستشفى بالمبنى القائم حاليًا، التى تتضمن عيادات خارجية لعلاج الإدمان والصحة النفسية  والاقلاع عن التدخين ، فضلاً عن قسم الاستقبال والطوارئ الذى يعمل على مدار اليوم،  ومعمل تحاليل طبية ومعمل آخر لتحليل المخدرات و صيدلية،  وأيضًا وحدة خفض الضرر لعلاج الإدمان التي تضم عدد 2 سرير، علاوة على وحدة علاج الإدمان وبها قسم لازالة السموم وقسم التأهيل، فضلًا عن مبنى عيادة الأطفال، التي تقدم خدمات علاج الأطفال والمراهقين وعلاج الصرع وصحة المرأة. 

واستمع محافظ دمياط إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل بمختلف أقسام المستشفى، والخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها للمترددين، وأعداد الحالات التي تستقبلها المستشفى يوميًا، و الأعمال الجارية للانتهاء من عيادتي التغذية العلاجية والفيروسات، تمهيدًا لتشغيلهما واستقبال الحالات خلال الفترة المقبلة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جانب الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على ما يبذلونه من جهود لرعاية المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المبنى الرئيسي للمستشفى، والجاري أعمال استكماله ، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي الحالي ومعدلات الانجاز  .

وعلى هذا الصعيد، عقد المحافظ اجتماعًا مع ممثلي شركة المقاولون العرب، الجهة المنفذة للمشروع، لبحث المعوقات التي تواجه استكمال الأعمال ومناقشة آليات تلافيها للدفع بمعدلات التنفيذ ، حيث وجّه المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ووضع خطة واضحة لاستكمالها .

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية ، للعمل على استكمال المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهمية المستشفى في تقديم خدمات متخصصة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

دمياط محافظ دمياط علاج الادمان شيماء البشبيشي

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