الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار اليوم.. تفاصيل طقس الخميس

تشهد البلاد اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2026، أجواءً خريفية تميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار، مع اختلاف درجات الحرارة بين المناطق، فيما تعود الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، وتميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وفقاً لما ذكره برنامج “صباح البلد”.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، محذرة من بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على الرؤية وحركة المواطنين على الطرق، وفي مقدمتها الشبورة المائية، إلى جانب فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح في عدد من المناطق.

طقس مائل للحرارة على السواحل

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومع دخول ساعات الليل، تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للبرودة خلال فترات آخر الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 8 مساءً وحتى 4 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات المرور على الطرق المتأثرة.

فرص لسقوط الأمطار

كما توقعت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، وذلك على فترات متقطعة.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 10%، مع احتمالية امتدادها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، بما يساعد على تلطيف الأجواء، بينما قد تتسبب الرياح في إثارة الرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتأتي توقعات الطقس اليوم في إطار أجواء خريفية تشهد تفاوتًا في درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى، حيث ترتفع الحرارة خلال ساعات النهار على بعض المناطق، بينما تسود أجواء أكثر اعتدالًا خلال الليل.