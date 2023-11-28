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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر: إدخال 200 شاحنة مساعدات إلى غزة

ارشيفي
ارشيفي

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني انه ومنذ بداية الهدنة وحتى مساء أمس تمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من إدخال حوالي 200 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى معدات وآليات للدفاع المدني وإلى أجهزة طبية.

وكشف مكتب الإعلام الحكومي بغزة عن انهيار القطاع الصحي تماما؛ مبينا أن عدم دخول الوقود إلى مدينة غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبرى.

وأشار الإعلام الحكومي بغزة الي ان الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع.

من جانبه؛ قال المتحدث باسم الأونروا التابعة للأمم المتحدة كاظم أبو خلف، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في غزة سيئة للغاية وما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات.

وأضاف أن قطاع غزة في أشد الحاجة إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين متتالين.

وأوضح أبو خلف أن المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة يوميا هو 50 شاحنة فقط، وأن هناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.

وتابع أبو خلف أن الأمراض المعوية في القطاع تضاعفت 4 مرات والجلدية 3 مرات، لافتا إلى أنه عولج في غزة خلال شهر واحد فقط نحو نصف مليون شخص وهذا أمر غير مسبوق.

ولفت أبو خلف إلى عدم توفر مياه نظيفة في القطاع يمكن أن يؤدي لانتشار الأمراض لا سيما الكوليرا.

وأضاف: نجحنا أمس في إدخال وقود إلى شمال القطاع لتشغيل الآبار في جباليا، وهناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.
 

الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة الإعلام الحكومى 200 شاحنة الأمراض المعوية مدينة غزة

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