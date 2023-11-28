سموم في أغذية شهيرة للأطفال تصيب بالسرطان..أغرب دراسة أمريكية تكشف حقيقة صادمة

كشفت مؤسسة بحثية أمريكية غير هادفة للربح، مفاجأة صادمة، تمثلت فى إعلانها اكتشاف مبيدات حشرية سامة في نحو 40% من منتجات أغذية الأطفال التقليدية الجاهزة.



سموم في أغذية شهيرة للأطفال تصيب بالسرطان

وأوضحت مجموعة العمل البيئي (EWG)، إنها قامت بفحص 73 منتجًا، أشهرها منتجات "Beech-Nut"، و"Gerber"، و"Parent's Choice"، واكدت انها وجدت مبيدًا حشريًا واحدًا على الأقل في 22 منها،وهذه المواد الصحية الخطيرة تمثل خطر على الأطفال.

وأشارت، كبيرة المحللين العالمين سيدني إيفانز في "EWG" والمؤلفة المشاركة في الدراسة: " إلى أن الرضع والأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للمخاطر الصحية التي تشكلها المبيدات الحشرية في الغذاء" وان أبرز هذه المبيدات الحشرية التي اكتشفت من قبل الباحثون: تتثنل فيما يلي..

مبيد الأسيتامبريد

يعتبر الاسيتامبريد مبيد حشري من نوع نيونيكوتينويد يضر النحل والبشر، وله إرتباط وثيق بالسرطان.

مبيد فلوديوكسونيل

يعتبر فلوديوكسونيل منتج شائع الاستخدام ولكن فى الفواكه والخضروات والحبوب.

كما عثر على خمس منتجات ضارة بنمو الرضع وتسبب تغيرات في خلايا الجهاز المناعي وتعطل الهرمونات.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة ذا جارديان البريطانية إن المبيدات الحشرية الأخرى تؤدي إلى أضرار الجهاز العصبي والإنجابي.

وأوضح الموقع ان أغذية الأطفال الجاهزة المعتمدة على التفاح كانت الأكثر احتمالا لاحتواء مستويات عالية من بقايا المبيدات الحشرية،و أن التوت والكمثرى والفراولة كانو من بين المنتجات التي تحتوي عادة على مستويات عالية من المواد الكيميائية.

ونصحت مؤلفة شاركت فى الدراسة تدعي أولغا نايدينكو، تقود أبحاث الأطفال في "EWG"، بأفضل طريقة لتجنب المبيدات الحشرية هي شراء منتجات أغذية الأطفال العضوية، التي تخضع لأنظمة أكثر صرامة.